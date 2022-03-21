Невинномысск, Ставропольский край, , 18:30 — REGNUM В Ставропольском крае найдено тело мальчика, пропавшего 20 марта. Юный житель города Невинномысска был обнаружен с ножевыми ранениями неподалеку от города спустя сутки поисков. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Его расследованиевзяла под особый контроль прокуратураСтавропольского края.

Убийство publicdomainpictures.net

Из данных следствия известно, что 12-летний школьник ушёл из дома 20 марта и в этот день домой не вернулся. Были незамедлительно организованы поиски мальчика, его тело было обнаружено 21 марта вблизи города на пустыре с ножевыми ранениями.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления