Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Нэнси МакЭлдоуни покидает свой пост вслед за несколькими другими членами её администрации, сообщает 21 марта Reuters.

Камала Харрис Иван Шилов © ИА REGNUM

На смену МакЭлдоуни придет Филип Гордон, который работал на Харрис с момента ее вступления в должность в 2020 году.

И МакЭлдоуни, и Гордон консультировали вице-президента и президента США Джо Байдена по вопросам Афганистана, Ирана и Украины. Они также давали советы по кибербезопасности и сыграли ключевую роль в формировании стратегии Харрис во внешней политике.

В служебной записке МакЭлдоуни объяснила, что ее уход в отставку связан с желанием сосредоточиться на некоторых неотложных личных делах.

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