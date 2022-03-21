Вашингтон, 21 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Нэнси Макэлдоуни покидает свой пост вслед за несколькими другими членами её администрации, сообщает 21 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

На смену МакЭлдоуни придет Филип Гордон, который работал на Харрис с момента ее вступления в должность в 2020 году.

И МакЭлдоуни, и Гордон консультировали вице-президента и президента США Джо Байдена по вопросам Афганистана, Ирана и Украины. Они также давали советы по кибербезопасности и сыграли ключевую роль в формировании стратегии Харрис во внешней политике.

В служебной записке МакЭлдоуни объяснила, что ее уход в отставку связан с желанием сосредоточиться на некоторых неотложных личных делах.