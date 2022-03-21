Брюссель, 21 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В поставках летального оружия на Украину Венгрия участвовать не будет, сообщил 21 марта журналистам в Брюсселе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

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Комментируя позицию Венгрии, которую страна транслирует ЕС, в том числе на сегодняшнем саммите на уровне глав МИД по теме ситуации на Украине, Сийярто заявил, что венгерская сторона не допустит передачи летального оружия со своей территории на Украину.

Поставка оружия, поясняет венгерский дипломат, привела бы к обстрелу этих грузов, а Будапешт не хочет «подвергать ни Венгрию, ни людей, проживающих на Украине, в том числе в Закарпатье, такому риску».

Венгерская сторона не одобряет инициативу по созданию над Украиной бесполётной зоны. Он добавил, что Будапешт в ситуации с Украиной хотел бы сохранить нейтральную позицию. Хотя замалчивать проблемы нет смысла в нынешней ситуации.