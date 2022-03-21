Сан-Франциско, США, , 18:23 — REGNUM Руководство компании Chevron в Санк-Франциско распорядилось разогнать профсоюзных работников за несколько часов до того, как они были готовы начать первую за более чем 40 лет забастовку на нефтедобывающем заводе, сообщает 21 марта Reuters.

Эмблема Chevron Neubie

Новые сотрудники заменили более 500 членов профсоюза United Steelworkers. В ближайшее время не планируется проводить новые переговоры относительно контракта, сообщил первый вице-президент профсоюза.

Речь идет о трудовом договоре, который истек 1 февраля. С тех пор профсоюз дважды голосовал за то, чтобы отклонить принятие предложенных компанией новых версий договора.

Представитель Chevron Тайлер Крузич указал, что профсоюз ожидал от нового договора больше, чем компания была готова предложить. В данный момент компания намерена продолжать переговоры, но предприняла шаги, чтобы завод мог функционировать в нормальном режиме.

Напомним, что последняя забастовка на заводе Chevron произошла в 1980 году в рамках общенациональной забастовки.