Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффетту, покупает страховую компанию Alleghany за $11,6 млрд, сообщает 21 марта Reuters.

Уоррен Баффетт Mark Hirschey

Примечательно, что всего несколько недель назад 91-летний миллиардер пожаловался, что на рынке отсутствуют хорошие инвестиционные возможности.

Отметим, что Alleghany владеет перестраховщиком Transatlantic Holdings, а компании Berkshire уже принадлежат автостраховщик Geico и перестраховщик General. Также в компании оперирует подразделение, страхующее от крупных катастроф и необычных рисков.

Данная сделка является одной из крупнейших в истории Berkshire и позволит Баффетту сработаться с Джозефом Брэндоном, который возглавлял General с 2001 по 2008 год, а позже стал главным исполнительным директором Alleghany.