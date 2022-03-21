Цхинвал, 21 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия выступило с комментарием в связи с запросом прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. В нём говорится:

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

В Южной Осетии эта информация вызвала полное недоумение, поскольку именно эти должностные лица, обвиняемые в военных преступлениях против грузинских военнопленных и гражданских лиц, предпринимали все возможные усилия для сохранения их жизней, обеспечения безопасности на территории Южной Осетии и дальнейшей передачи грузинской стороне. В то же время, Международный уголовный суд не предпринял ни одного процессуального действия в отношении грузинских военных и должностных лиц, виновных в совершении документально подтвержденных военных преступлений в отношении гражданского населения Южной Осетии и представителей российского миротворческого контингента, располагавшегося на ее территории.

Считаем необходимым подчеркнуть, что официальные власти Республики Южная Осетия, ознакомившись на начальном этапе с материалами производимого расследования, принципиально отвергли возможность взаимодействия с Международным уголовным судом ввиду принятой этой организацией абсолютно ангажированной в политическом смысле платформы, на которой строится расследование событий августа 2008 года, не имеющей ничего общего с правосудием. Никто и никогда не сможет согласиться с подобным избирательным применением международного права, когда расследование ведется не в отношении представителей страны-агрессора, а исключительно в отношении представителей пострадавшей от агрессии стороны.

Однако сегодня, на фоне весьма серьезного кризиса в международных отношениях, в МУС, очевидно, решили оживиться и внести свой посильный вклад в его усугубление, окончательно дискредитировав европейское правосудие. Господину Кариму Хану стоило бы освежить память себе и коллегам результатами работы независимой комиссии Евросоюза во главе с Хайди Тальявини, созданной для расследования фактов августа 2008 года, которая однозначно установила, что в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия первой совершила полномасштабную вооруженную агрессию против Южной Осетии, применив против гражданского населения и российского миротворческого контингента тяжелую артиллерию, бронетехнику и военную авиацию.

Такой особенный вид правосудия, демонстративно игнорирующий неудобные для него факты, не выдерживает никакой критики и не может быть принят в пострадавшей от вооруженной агрессии стране. Очевидно, что позицию МУС никогда не сможет принять и Российская Федерация, благодаря вмешательству которой Грузия как страна-агрессор была принуждена к миру, а Южная Осетия и ее народ спасены от физического уничтожения.

В связи с этим заявлением министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев адресовал ряд вопросов к судье Карим Хану:

На фоне происходящих событий на Украине очередное оживление Международного уголовного суда в рамках расследований событий августа 2008 года нам представляется не случайным. Южная Осетия сторонилась от общения с Международным уголовным судом в виду занятой этой организацией однобокой позицией по вопросу оценки событий августа 2008 года и весьма избирательным применением норм права по отношению к стране-агрессору Грузии и стороне-жертве этой самой агрессии — народу Южной Осетии.

Чиновники Международного уголовного суда не первый раз демонстрирует свою политическую ангажированность. Хочется спросить господина Карим Хана, на какой стадии находится расследование преступлений военных США и Великобритании, совершенных во время вторжения в Ирак в 2003 году? А ведь расследования касались не только правомерности ведения военных действий в суверенном государстве, расследовались нападения на гражданских лиц, умышленные убийства и факты бесчеловечного обращения с гражданскими лицами. Где результаты?

Последний вопрос господину Карим Хану: сопоставимы ли масштабы преступлений сил коалиции против мирного населения Ирака с надуманными обвинениями в адрес бывших чиновников Южной Осетии? Явно нет, а посему рассчитывать на справедливое и объективное расследование событий августа 2008 года со стороны МУС и на то, что данная организация призовет к ответу подлинных виновников развязывания «пятидневной войны» в Южной Осетии не приходится. Ищите преступников в других местах».