Москва, , 18:14 — REGNUM Боевое применение авиационного ракетного гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военной инфраструктуры Украины подтвердило эффективность этого оружия, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Минобороны России

По данным военного ведомства, комплекс отлично проявил себя в уничтожении хорошо защищенных специальных объектов и такая практика будет продолжена.

«Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено», — сказал Конашенков.

«Особо отмечу, что комплекс «Кинжал» применяется с обычной боевой частью», — добавил официальный представитель Минобороны.

Напомним, гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования «Кинжал» стал первым образцом гиперзвукового оружия, применённым в боевых условиях.

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