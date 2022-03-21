Удары «Кинжалом» по военным объектам Украины будут продолжены — МО РФ
Москва, 21 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Боевое применение авиационного ракетного гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военной инфраструктуры Украины подтвердило эффективность этого оружия, сообщил 21 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По данным военного ведомства, комплекс отлично проявил себя в уничтожении хорошо защищенных специальных объектов и такая практика будет продолжена.
«Боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено», — сказал Конашенков.
«Особо отмечу, что комплекс «Кинжал» применяется с обычной боевой частью», — добавил официальный представитель Минобороны.
Напомним, гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования «Кинжал» стал первым образцом гиперзвукового оружия, применённым в боевых условиях.