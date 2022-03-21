Москва, , 20:04 — REGNUM Массовое использование коптеров, вооружённых легкими кумулятивными снарядами, могло бы существенно помочь в боевых действиях в городских условиях. Об этом 21 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил публицист из Донбасса Егор Ветров.

Коптер Powie

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«Народной милиции нужно поставить на вооружение квадрокоптеры с камерами, дальностью до 25 км, и грузоподъемностью до 5 кг. Такие аппараты стоят в розницу, на Авито, всего-то 300−500 тысяч рублей. Закупить оптом хотя бы 50 таких квадрокоптеров, способных нести небольшие кумулятивные заряды, и они позволят вывести из строя значительную часть бронетехники, гаубицы и минометы ВСУ», — заявил эксперт.

По его мнению, всего лишь 50 квадрокоптеров общей стоимостью 250 тысяч долларов, и 50 операторов, подготовленных в Донецке за неделю, могли бы полностью изменить ход боев в Мариуполе и других городах.

«За один день квадрокоптеры выбили бы все тяжелое вооружение в радиусе 15−20 км, а также ежесекундно контролировали бы любое передвижения противника, которому пришлось бы только по подземным ходам и подвалам перемещаться» — считает Ветров.

Целями для операторов квадрокоптеров также стали бы снайперы, гранатомётные расчеты, расчёты ПЗРК. Все они, размещенные на крышах, также были бы выбиты всего за один или несколько дней, удалённо, на расстоянии в несколько километров. Этим могли бы заниматься простые донецкие 18-летние мотивированные парни с опытом компьютерных игр, считает эксперт.

Егор Ветров Представьте картину — над городом непрерывно кружат десятки квадрокоптеров с небольшими зарядами которые передают координаты любых стреляющих бойцов противника, точечно сбрасывают на их головы, либо в амбразуры, заряды. Невозможно ни стрелять из стрелкового оружия, ни из ПЗРК, ни из гранатомета. Повторюсь, цена вопроса — 500 тысяч долларов и неделя времени на обучение операторов. Будут спасены тысячи жизней бойцов как РФ, так и украинских бандформирований, и мирных жителей. О чем думаю военные в РФ и в ДНР — мне непонятно, эта тема была описана еще лет 15 назад.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины.