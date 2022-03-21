Нижневартовск, Югра, , 18:00 — REGNUM В Нижневартовске за три дня раскупили годовой запас сахара. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко на брифинге 21 марта.

Сахар Bargozideha.com

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Дмитрий Кощенко обратил внимание на то, что Нижневартовск является центром агломерации и в город приезжают за продовольствием также жители близлежащих городов и посёлков.

«Из-за возникшего ажиотажа вокруг сахара, его не осталось даже на складах крупных сетевых магазинов и сейчас реализация данного продукта ведется с колёс. Недавно, например, в Нижневартовск поступил вагон сахара — 150 тонн, который в магазинах был распродан за сутки», — сообщил глава столицы Самотлора.

Причём, как отметил Кощенко, ажиотажный спрос возник именно на сахар-песок. Тем временем рафинад остаётся на полках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о невероятном спросе на сахар-песок в других регионах страны. Например, в Курске 500 кг сахара раскупают за 1−2 часа. Потребительской истерией вокруг сладкого продукта уже занимаются надзорные ведомства.

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