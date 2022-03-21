Вашингтон, 21 марта, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Через пять лет после начала продолжающегося военного преследования народа рохинджа армией Мьянмы США признали геноцидом государственную кампанию по уничтожению мусульман в этой стране, сообщает 21 марта Reuters.

Рохинджа

«Я вынес определение, что члены бирманских вооруженных сил совершили геноцид и преступления против человечности в отношении рохинджа», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что Соединённые Штаты располагают данными о многочисленных эпизодах массовых убийств рохинджа, уничтожении их поселений, пытках и изнасилованиях, ограничении их в правах, сегрегации и провоцировании массового исхода беженцев.