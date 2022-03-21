Багдад, , 17:57 — REGNUM О сокращении на 50% в этом сезоне производства сельскохозпродукции сообщает 21 марта As Sumaria.

Ячмень Pxhere.com

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Проблемы вызваны сильной засухой, в связи с чем иракские власти, как отмечается, опасаются голода в стране.

Кроме того, из-за ситуации на Украине заметно подорожали зерновые, так что иракские власти планируют увеличивать стратегические запасы ячменя и пшеницы.

Ячмень, уточняет телеканал, подорожал с 300 тысяч динаров до 700 тысяч динаров. Ещё одной проблемой стал рост цен на минеральные удобрения.

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