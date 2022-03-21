Берлин, , 17:54 — REGNUM Берлин не может продолжить поддерживать Украину оружием из запасов своего военного ведомства, но сделает это по другим каналам и без подробной огласки, заявила 21 марта в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Германия

Об этом она сообщила по итогам встречи со своими коллегами в Брюсселе.

«Германия вряд ли может отправить что-то из запасов Бундесвера. Я бы даже сказала, что мы не можем отправить ничего», — заявила Ламбрехт.

При этом она подчеркнула, что это не помешает Берлину продолжать поддерживать режим украинских нацистов по другим каналам, не подлежащим подробной огласке.

Напомним, на сегодняшний день главы МИД и министерств обороны ЕС обсуждают вопрос увеличения специального фонда для закупок вооружений для Украины.

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