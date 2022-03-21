Москва, 21 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Законопроект о похоронном деле внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе со Светланой Разворотневой, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить в качестве основания осуществления деятельности по организации похорон юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями наличие выданного разрешения. Изменениями определяются состав сведений, включаемых в разрешение, основания и порядок его выдачи и прекращение его действия.

Сведения о специализированных службах, выданных им разрешениях об оказываемых ими ритуальных услугах, их стоимости, сведения о прекращении действия разрешений признаются открытыми и общедоступными и подлежат включению в реестр специализированных служб и в реестр недобросовестных специализированных служб соответственно.

Законопроектом устанавливается классификации объектов похоронного назначения и общие требования к их созданию и функционированию.

Также устанавливаются общие требования к формированию и предоставлению мест захоронений в том числе возможность предоставления на возмездной основе права на создание семейных (родовых) захоронений через публичную оферту с размещением в открытом доступе реестра участков, предлагаемых для создания таких захоронений.

Для решения проблемы «брошенных» могил предлагается расширить круг лиц, которые могут быть ответственными за место захоронения и участки захоронения. В том числе предусматривается, что ответственность может быть возложена на юрлицо, которое являлось работодателем погребенного, объединение работодателей, в которое входил работодатель погребенного, общественное объединение, ассоциация общественных объединений централизованная религиозная организация.

Одновременно поправками предусматривается проведение инвентаризации мест захоронений, по результатом которой должны быть созданы реестры кладбищ, участков захоронения и мест захоронений на них, а также организовано ведение таких реестров уполномоченными органами региона в сфере похоронного дела. Предусмотрено право граждан и юрлиц получать сведения по их запросу посредством региональных порталов государственных и муниципальных услуг.