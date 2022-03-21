Бухарест, , 17:47 — REGNUM Структуры Румынской православной церкви (РуПЦ) объявили о сборе в общей сложности 24 млн леев ($5,3 млн) на нужды украинцев, пострадавших от усугубления общественно-политической ситуации на Украине. Об этом 21 марта сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Согласно официальной информации, часть указанных средств была направлена на покупку продуктов питания и медикаментов жителям кризисных регионов Украины, на другие деньги были созданы условия для приема украинских переселенцев на румынской территории.

Отмечается, что епархиальные структуры РуПЦ также обеспечили доставку собственным транспортом нескольких тысяч граждан Украины, пересекавших украинско-румынскую и молдавско-румынскую границу. Указанная гуманитарная акция продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Румынии назвал число беженцев, которых примет Бухарест