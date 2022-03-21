Москва, 21 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Если в РФ введут тотальный мораторий на банкротства, то это сохранит возможность функционирования недобросовестных структур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал планы Минэкономразвития РФ объявить мораторий на банкротство.

Mike Cohen Банкротство

«Процедура банкротства является своеобразной санитарной нормой очищения экономики от совершенно недееспособных структур, причем прямо или косвенно наносящих урон своим контрагентам и ставя под угрозу, в свою очередь, их финансовую стабильность, — сказал Засько. — Поэтому правила моратория должны содержать определенные оговорки, позволяющие все-таки своевременно обеспечить нашу экономику инструментами банкротства крайне недобросовестных представителей бизнеса».

Как полагает экономист, это создаст новые вызовы для органов исполнительной и судебной власти.

«Но тем не менее будущие контуры моратория должны будут предоставлять процедуру банкротства по, так сказать, особым основаниям, — сказал Засько. — Тотальный же мораторий в ряде случаев сохранит возможность функционирования недобросовестных структур и, более того, выступит стимулом к дальнейшему злоупотреблению в части расчетов с контрагентами со всеми вытекающими последствиями».

Напомним, как сообщалось ранее, о возможном введении моратория ранее объявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.