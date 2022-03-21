Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена проведет встречу с представителями крупных нефтяных компаний и продовольственного сектора, чтобы обсудить, как можно обезопасить американскую экономику от последствий введенных против России санкций, сообщает 21 марта CNN.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Неофициальный брифинг возглавят министр финансов США Джанет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо и другие высокопоставленные должностные лица.

Со стороны бизнес-сектора в саммите среди прочего примут участие представители ConocoPhillips, Marathon Petroleum, Invenergy, JPMorgan, Dow и US Steel, а также Land O’Lakes и Cargill.

Саммит организуется после того, как США ввели масштабные санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. При этом в Белом доме обозначилась тенденция объяснять украинским кризисом экономические проблемы, которые преследовали США на протяжении года. Так, Вашингтон обвинил президента России Владимира Путина в перебоях с поставками, растущей инфляции и рекордных ценах на бензин.

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