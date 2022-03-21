Казань, 21 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Татарии с 22 марта из-за потепления закрываются ледовые переправы через Волгу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

16.mchs.gov.ru Открытие ледовой переправы в Татарии

Во вторник, 22 марта, с 08:00 в связи с погодными условиями завершается эксплуатация двух ледовых переправ через реку Волгу: Аракчино (Казань) — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые, передает «Бизнес-онлайн» со ссылкой на ведомство.

По прогнозам синоптиков, в республике на этой неделе температура воздуха днем поднимется до +7 градусов, в ночное время сохранятся отрицательные температуры.

ИА REGNUM напоминает, ледовую переправу между поселками Аракчино и Верхний Услон открыли в начале января 2022 года. Общая протяженность переправы составила 3,2 км. Эта дорога сократила расстояние между населенными пунктами на 60 километров.

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