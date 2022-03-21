Новосибирск, 21 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 22 марта, ожидается облачно с прояснениями, снег, местами метели, на дорогах гололедица. Температура ночью −6… −11 °C, местами до — 16 °C; днём — −1…−6. °C Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна

В среду, 23 марта, в регионе прогнозируется снег, местами метели, на дорогах гололедица, ночью — −5… −10 °C, местами до — 15 °C; днём — −4…+1 °C.

В четверг, 24 марта, ночью ожидается −4… −9 °C, местами до — 14 °C; днём −3…+2 °C.