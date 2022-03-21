Ярославль, , 17:38 — REGNUM Прокуратура Ярославского района обратилась в суд с иском о лишении полномочий депутата муниципального совета Ярославского района Светланы Никешиной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Ствелана Никешина Yamo.adm.yar.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUMпрокурорская проверка выявила, что депутат Ярославской областной думы Михаил Никешин и его супруга Светлана Никешина не в полной пере задекларировали сведения о принадлежащем им имуществе. В отношении областного депутата отдельную проверку должна провести комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах Ярославской областной думы.

Что касается его супруги, депутата муниципального совета Ярославского района Светланы Никешиной, то районная прокуратура через суд намерена признать незаконным бездействие совета, выразившееся в непринятии мер по досрочному прекращению полномочий депутата. Материалы иска поступили в суд 14 марта, и до 12 апреля оставлены без движения. В муниципальный совет Ярославского района Светлана Никешина избрана в 2019 году, также является депутатом Ивняковского сельского поселения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области семью депутатов проверят на коррупцию