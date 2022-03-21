21 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили удивительную историю невероятного героизма, который продемонстрировал экипаж российского танка в ходе военной спецоперации России на Украине.

Артур Савин, , 19:29 — REGNUM Невероятная история экипажа танка под командованием командира танковой роты Вооружённых сил РФ старшего лейтенанта Романа Кулаги стала достоянием общественности благодаря тому, что о ней решило поведать Министерство обороны Российской Федерации. В рамках военной спецоперации России на Украине боевая машина под командованием Кулаги вступила в неравный бой с превосходящими силами украинских националистов и иностранных наёмников.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кулага направил экипаж навстречу наступающим силам противника, чтобы не дать им достигнуть командного пункта дивизии. В результате героического поступка боевая машина под командованием старшего лейтенанта сумела поразить три единицы вражеской бронетехники, а также ликвидировать снайперскую позицию.

Несмотря на то, что танк командира роты загорелся и оказался обездвижен, получив четыре попадания из гранатомётов и противотанковых ракетных комплексов, а механик-водитель потерял сознание, тем не менее раненый в ногу и лицо Кулага продолжил схватку. Он самостоятельно поразил боевую машину пехоты и, израсходовав все снаряды, уничтожил более 15 националистов из танкового пулемёта.

Роман Кулага Министерство обороны Российской Федерации

Героизм, который проявил экипаж танка под командованием Кулаги, позволил сорвать вражеские планы по захвату командного пункта мотострелковой дивизии. Такая потеря могла бы привести к серьёзным трудностям при наступлении Вооружённых сил РФ.

Эта история оказалась удивительным образом похожа на непростую ситуацию, в которой оказался в 1944 году командир танкового батальона майор Василий Горбань. Тогда его танк, попав в засаду, также оказался обездвижен. Но, несмотря на это, советский командир сумел перебраться под огнём нацистов из полыхающей боевой машины в другой танк, с помощью которого уничтожил две стоявшие в засаде вражеские самоходные пушки. Героизм Горбаня не уостался незамеченным командованием, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Василий Горбань

Обе эти истории навели пользователей социальной сети «ВКонтакте» на мысль, что есть в наших людях некая уникальная черта. Она заключается в том, что даже в самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации, когда слабый духом поднял бы руки вверх, многонациональный народ России отказывается подчиняться злому року.

«Истинно! У настоящих героев страха нет!» — считает Мария С.

«Нашим военным есть на кого равняться. Наша армия имеет давние традиции героической защиты Родины. Молодец, Кулага! Видимо, через гены героизм перешёл. Из поколения в поколения знания по уничтожению нацистов передаются!» — поделилась своим мнением Ольга В.

«Что тогда, что сейчас, читаешь эти истории, диву даёшься. Нет больше нигде такого народа. Вся сила в том, что мы едины. Русские, чеченцы, калмыки, буряты… кто только сейчас гадину нацистскую на Украине ни бьёт! Чем крепче будет наше братство, тем больше таких же героев будет становиться», — убеждён Рамиль А.

«На таких мужиках вся Россия держится. Слава защитникам!» — написал Игорь К.

«Если в российской армии такие суровые парни служат, значит, победа не за горами. Верю, что такие способны Украину насквозь пройти, сметая всё на своём пути. Повезло бандеровцам, что Россия — милосердная», — отмечает Михаил П.

«От отца к сыну, от деда к внуку. Мы русские, мы другими быть не можем», — пишет Влад В.

«Россия будет всегда помнить своих героев! Берегите себя!» — обращается Татьяна В.

«Господи, помоги российским военным победить нацистское племя, укрой их от пуль и снарядов, дай силу богатырскую и неуязвимость. Помоги российским воинам победить и быстрее вернуться домой в семьи. Все святые земли русской молите Бога о наших воинах. Помогайте и оберегайте их. Аминь», — написала Жанна Ч.