Москва, , 17:34 — REGNUM Неприемлемые заявления, сделанные президентом США Джо Байденом о российском президенте Владимире Путине, ставят отношения двух стран на грань разрыва, сообщает 21 марта МИД России.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В связи с этим послу США в России Джону Салливану вручена нота протеста.

«21 марта вызванному в министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России», — указано в сообщении МИД РФ.

Подчёркивается, что такие заявления американского президента ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Кроме того, МИД России предупреждает американскую сторону о том, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

Напомним, несколько дней назад Байден заявил, что считает Владимира Путина «военным преступником».

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