Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Власти Ленинградской области представят Совету Федерации РФ в ходе проведения Дней Ленинградской области проект программы по очистке, оздоровлению и сохранению акватории Финского залива и Невско-Ладожского бассейна, сообщил 21 марта губернатор региона Александр Дрозденко.

Природа Ладожского озера Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что страны Европы, входящие в Совет государств Балтийского моря, отказались от сотрудничества с Россией и исключили ее из числа членов совета. Поэтому власти Ленобласти намерены выступить перед федеральными властями с инициативой создания комплексной целевой программы по очистке, оздоровлению и сохранению акватории Финского залива и Невско-Ладожского бассейна.

«Политическая реакция стран Запада об отказе сотрудничества с Россией совершенно не означает, что проблема водных ресурсов Балтики и Ладоги решится сама собой и без участия России. Мы намерены последовательно и системно работать над снижением негативного антропогенного влияния на крупнейшие водоемы Северо-Запада безотносительно политической ситуации», — сообщил Дрозденко.

Отметим, проект программы будет представлен в мае на Днях Ленинградской области в Совете Федерации РФ.

«Надеюсь, мы получим одобрение и поддержку федеральных структур», — подытожил глава региона.