Подгорица, 21 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. По данным Центрального банка (CBCG), на конец 2021 года у граждан Черногории в местных банках было в общей сложности 1,4 миллиарда евро, а их сбережения за год выросли на 15 процентов или 188 миллионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Только за декабрь граждане увеличили свои вклады на пять процентов.

«В структуре депозитов населения по срокам погашения на конец декабря на депозиты до востребования приходилось 67,92 процента, срочные депозиты 32,04 процента, при этом незначительная часть 0,04 процента приходилась на средства на счете эскроу», — говорится в январском бюллетене ЦБ.

Общий объем депозитов в банках достиг рекордных 4,2 млрд евро в последний день декабря, что на 24,6% больше, чем в конце 2020 года. Из них на сбережения населения пришлось 35,4%.