Вашингтон, 21 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Популярный американский певец Джейден Смит (Джейден Кристофер Сайер Смит) должен был принять участие в съёмках «Атланты». Информацию об этом предоставило издание Variety 21 марта.

Скриншот YouTube Джейден Смит

По словам автора сериала Дональда Гловера, Смит мог появиться в эпизоде, раскрывающем историю персонажа, убитого в пилоте проекта. Причиной отсутствия музыканта в итоговой версии «Атланты» стал его сложный график, не совпадавший с расписанием съёмочного процесса.

Напомним, что премьера нового сезона «Атланты» запланирована на 24 марта 2022 года. Показ продолжения сериала будет осуществляться на телеканале FX.