Кострома, , 20:37 — REGNUM Заместитель губернатора Костромской области по социальной политике Елена Журина запретила закрывать пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

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Напомним, с 17 марта 2022 года медики решили перестать обслуживать пять ТЦ из-за снижения интереса населения к прививкам. Уколы делали в «Стометровке», «РИО», «Солнечном», «Галерее» и «Коллаже». В настоящее время департамент готовится возобновить функционирование кабинетов и уточняет график их работы. Приказ об этом ещё не подписан.

Отметим, что прирост заражений в Костромской области снижается на протяжении последних 5 недель. Одиннадцатые сутки подряд в регионе выявляют не боле 150 случаев инфекции. Ситуация с заболеваемостью позволила властям снять практически все существовавшие ранее ограничения — QR коды, ночную работу ресторанов и кафе, самоизоляцию непривитых пенсионеров. На данный момент в области запрещены массовые, но разрешены «зрелищно-развлекательные» мероприятия.

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