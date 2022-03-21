Кострома, 21 марта, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Костромской области по социальной политике Елена Журина запретила закрывать пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Наталья Диева Указатель

Напомним, с 17 марта 2022 года медики решили перестать обслуживать пять ТЦ из-за снижения интереса населения к прививкам. Уколы делали в «Стометровке», «РИО», «Солнечном», «Галерее» и «Коллаже». В настоящее время департамент готовится возобновить функционирование кабинетов и уточняет график их работы. Приказ об этом ещё не подписан.

Отметим, что прирост заражений в Костромской области снижается на протяжении последних 5 недель. Одиннадцатые сутки подряд в регионе выявляют не боле 150 случаев инфекции. Ситуация с заболеваемостью позволила властям снять практически все существовавшие ранее ограничения — QR коды, ночную работу ресторанов и кафе, самоизоляцию непривитых пенсионеров. На данный момент в области запрещены массовые, но разрешены «зрелищно-развлекательные» мероприятия.