Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге планируют ввести электронные рецепты на выдачу лекарств, а также внедрить системы дистанционного мониторинга больных. Об этом 21 марта сообщил губернатор города Александр Беглов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки на рецепте

Использование цифровых технологий для развития петербургского здравоохранения он обсудил с заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец.

«В планах введение электронных рецептов на выдачу лекарств, внедрение системы дистанционного мониторинга больных гипертонией, сахарным диабетом, беременных женщин, — рассказ губернатор. — Еще одно направление сотрудничества — технологии голосового заполнения медицинских документов».

Новые технологии снимут нагрузку с медицинских работников и упростят процесс лечения для пациентов.