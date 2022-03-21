София, 21 марта, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Совет министров Болгарии одобрил выделение 753 млн левов ($424 млн) на масштабную программу помощи пенсионерам и инвалидам. Об этом 21 марта сообщает софийская газета «Дума».

Andrey Рукодельница. Бургас, Болгария

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут предоставлены в рамках Национального плана развития страны, реализуемого при содействии структур Евросоюза.

Предполагается, что на указанные деньги по всей Болгарии будут созданы 125 социальных центров, призванных обеспечить местных пожилых граждан, а также лиц с ограниченными возможностями продуктами питания и медикаментами. Кроме того, болгарские власти планируют увеличить субсидии на оплату ЖКХ для этих категорий жителей Болгарии.

Как ожидается, в рамках объявленной акции в течение ближайших нескольких лет более 85 домов для престарелых, а также интернатов и специализированных клиник получат современное оборудование.

Напомним, по состоянию на март 2022 года, около 80% пенсионеров в Болгарии проживают за чертой бедности.