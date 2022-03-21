Москва, 21 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Совет Думы по предложению спикера Госдумы Вячеслав Володина принял решение вынести на рассмотрение Госдумы 22 марта проект постановления о создании комиссии по парламентскому расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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В соответствии с федеральным законом, парламентское расследование инициируется не менее чем одной пятой от общего числа депутатов. На настоящий момент собрано 442 подписи. Свою подпись под обращением поставил и Володин, сообщает телеграм-канал Госдумы.

Кроме того, Госдума 23 марта обсудит вопрос о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Соответствующее решение принял Совет Думы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Аналогичная комиссия действовала в седьмом созыве.

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