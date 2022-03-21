Кемерово, 21 марта, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил создать центр оказания технической поддержки, который позволит защитить информационные системы от внешнего вредоносного воздействия и кибератак. Об этом сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

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"Сейчас обеспечить безопасность ИТ-инфраструктуры региона — наша главная задача, — сказал Цивилёв. — Тема безопасности стоит очень остро, кибератаки идут постоянно. Только с 24 февраля по 21 марта на веб-ресурсы правительства Кузбасса было направлено более 4 млн вредоносных атак различного уровня. Все они были успешно отбиты. Поэтому для оказания эффективной помощи по защите ИТ-систем в муниципалитетах и на предприятиях различной формы собственности будет создан центр оказания технической поддержки».

Центр будет открыт на базе министерства цифрового развития и связи области.