Берлин, , 17:19 — REGNUM Глава военного ведомства Германии Кристина Ламбрехт заявила новой программе помощи Украине в размере €500 млн.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом она сообщила журналистам 21 марта в Брюсселе.

По её словам, такое решение принято Евросоюзом.

«Хорошо и правильно, что мы принимаем решение о дальнейшей программе помощи для Украины в объёме 500 млн евро», — заявила Ламбрехт.

По её словам, доля участия ФРГ в этой программе составит 26%.

Напомним, ранее в Брюсселе заявили, что Евросоюз перевёл Киеву €300 млн в рамках экстренной макроэкономической поддержки.

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