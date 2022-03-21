Подгорица, 21 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Стоимость минимальной потребительской корзины за февраль в Черногории, по данным статистического управления Monstat, составила 693,7 евро, что на 1,9 процента больше, чем в январе 2022 года.

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Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 311,6 евро, что на 2,9 процента больше, чем в январе, — говорится в сообщении.

Статистики сообщили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 382,1 евро, что на один процент больше, чем в январе.