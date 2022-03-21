Москва, 21 марта, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Госдума на заседании 20 апреля обсудит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Соответствующее решение принял Совет Думы.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ РФ.

Полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной — до 24 марта.