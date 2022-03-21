Челябинск, , 17:17 — REGNUM Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов останется под стражей. Такое решение принял областной суд по жалобе его защиты.

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Ранее «народный избранник» был арестован Центральным райсудом города. Ему вменяют дачу взятки в значительном размере. Под стражу его отправили на два месяца.

Защиты просила изменить заключение под стражу на домашний арест, учитывая состояния здоровья обвиняемого и его родственников, признание вины и то, что он не скроется от следствия и не будет препятствовать расследованию. Тем не менее суд оставил Ершова в СИЗО.