Брянск, 21 марта, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Подозреваемых в незаконной охоте задержали полицейские под Брянском. В автомобиле браконьеров находилось шесть туш убитых животных, сообщили ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Косуля

Оперативники остановили для проверки автомобиль в Брасовском районе. При осмотре транспортного средства, в котором находились двое жителей Брянска, полицейские обнаружили туши оленя и пяти косуль, а также охотничье ружье.

По предварительной версии, злоумышленники охотились в Суземском районе, где 21 марта сотрудники заповедника «Брянский лес» заметили следи крови.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.