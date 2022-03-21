Кострома, 21 марта, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Руководители костромских предприятий, занимающихся производством хлебобулочных изделий, сообщили о превышении минимальной торговой наценки на хлеб. Об этом они заявили на совещании с участием губернатора региона Сергея Ситникова, департаментов экономического развития и агропромышленного комплекса.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

По их словам, в некоторых магазинах наценка превышает установленный федеральными и региональными сетями показатель в 5%. Этот уровень позволяет продавцам покрыть расходы на транспортировку и себестоимость продаж.

«Говорилось о том, что в ряде случаев наценка доходит до 30%. Губернатор поручил департаменту экономики и АПК проанализировать ситуацию в ближайшее время», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

В случае, если информация подтвердится, данные направят в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.

В Костромской области хлебопечением занимаются 40 предприятий. Крупнейшие из них — «Русский хлеб», Галичский хлебокомбинат, Хлебозавод №4, «Вектор+», «Нерехтахлебопродукт», 1-й Шарьинский хлебозавод. В 2021 году ограничить цены на хлеб с условием получения федеральных субсидий на возмещение части затрат согласились лишь 10 из них. В 2022 году департаменту АПК поручено договориться об ограничении отпускной цены на социально-значимый товар со всеми производителями. В случае, если это произойдёт, местным предпринимателям направят 16 млн рублей федеральных и региональных средств.