* Facebook — запрещённая в России организация

Москва, , 17:19 — REGNUM Деятельность в России соцсетей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отныне запрещена по решению суда. Вердикт вынес 21 марта Тверской суд Москвы.

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Своим решением запретить работу Instagram и Facebook суд удовлетворил в полном объёме гражданское исковое заявление, которое было подано Генпрокуратурой РФ.

Иск был подан в связи с тем, что в этих соцсетях были разрешены призывы к насилию против граждан России, в том числе военнослужащих. Facebook и Instagram были заблокированы на территории России.

Поскольку такая политика руководства компании Meta (владелец этих соцсетей) формирует представление о допустимости террористической деятельности и разжигает ненависть и вражду к гражданам РФ, эти площадки запрещены как экстремистские.

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