Москва, 21 марта, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили создать список враждебных России иностранцев, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«В него будут включаться не столько государственные деятели, сколько иностранные журналисты, лидеры мнения, представители культуры, чей «вклад» в антироссийскую деятельность был особенно велик», — пояснили во фракции.

По мнению парламентариев, на такой статус точно наговорила ведущая украинского телеканала «1+1» Наталья Мосейчук, которая в прямом эфире угрожала всем женщинам России, обещала расправу им лично и их мужьям, а также известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который призывал применить против России ядерное оружие, руководитель проекта «мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко на канале «Украина 24», который обещал, что украинские врачи будут убивать раненых русских военных в госпиталях. В список может войти грузинский телеведущий Георгий Габуния, который в эфире «Рустави 2» оскорбил президента России, полагают во фракции.

При этом, по мысли депутатов, сам по себе список не будет предусматривать конкретных санкций против этих людей.

«Но любой, кто в него попадёт, должен будет всю жизнь оглядываться, остерегаться, прятаться, ждать неизбежной кары. Очевидно, что быть врагом такого государства, как Россия, опасно в любой части планеты», — указали они.

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