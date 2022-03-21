Иваново, , 17:12 — REGNUM Двое военнослужащих из Ивановской области героически погибли при исполнении воинского долга, защищая мирное население, ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщили 21 марта в пресс-службе правительства региона.

Траурная свеча

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Юрий Аристов и Владимир Зозулин проходили военную службу по контракту на территории Ивановского гарнизона.

«При исполнении служебного долга Юрий Аристов и Владимир Зозулин проявили исключительные героизм и отвагу. Мы гордимся мужеством наших земляков, их высочайшей воинской доблестью, разделяем горечь и боль утраты с родными, близкими, сослуживцами героев», — выразил соболезнования родным героев губернатор Станислав Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля.