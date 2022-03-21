Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Авиакомпания Turkish Airlines будет осуществлять ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью и в обратном направлении с 1 апреля 2022 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Turkish Airlines

Так, с начала апреля вылететь из Петербурга на рейсах этой компании можно будет в 11:45, а оказаться в Анталии в 15:55 (везде время местное). Обратный рейс состоится из Турции в 6:30, с прибытием в Санкт-Петербург в 10:45.

Билеты на рейсы уже появились в продаже. Самый дешёвый, по данным сайта компании, обойдется в апреле пассажирам в 350 евро (около 40 тыс. рублей), в бизнес-классе — 1293 евро (около 148 тыс. рублей). На начало лета пока ценники ниже, начинаются от 209 евро (около 24 тыс.).

Напомним, ранее авиакомпания увеличила количество рейсов между Петербургом и Стамбулом ввиду запрета на перелёты между Россией и государствами ЕС, в который Турция не входит.