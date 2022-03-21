Курск, , 17:08 — REGNUM В Курской области в региональных сетях с поставками продовольствия проблем нет, но в отдельных магазинах федеральных сетей случались сбои с сахаром. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сахар Saramukitza

«Если раньше 500 кг сахара в одном магазине федеральной сети продавались в течение двух-трёх недель, то сейчас он разбирается за 1,5−2 часа. Проведена работа по увеличению поставок с предприятий-производителей в федеральные сети, прорабатывается вопрос прямых поставок и по региональным. Ажиотаж в ближайшее время должен угаснуть», — прокомментировала заместитель председателя областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Вера Дьяконова.

В администрации отметили, что с оптовиками и торговцами розницей проводится ежедневная работа, чтобы не допустить дефицита социально значимых товаров.