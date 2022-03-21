Не поминай Холокост! В Израиле возмущены речью Зеленского
Иерусалим, 21 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Отсылки президента Украины к Холокосту невыносимо слушать, заявил 21 марта депутат израильского кнессета Шломо Кархи на своей странице в Твиттере.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зеленский
По его словам, можно испытывать сочувствие к народу, который оказался в жерновах войны, но украинский лидер не имеет права сравнивать это с Холокостом.
При этом парламентарий отметил, что Израиль может быть втянут в «чужую войну» из-за политики премьер-министра Нафтали Беннета и получит разносторонние проблемы.
Кроме того, Кархи напомнил, что ранее Украина десятки раз голосовала против Израиля в ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта украинский президент Зеленский выступил перед депутатами кнессета Израиля и призвал оказать помощь Украине.