Иерусалим, 21 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Отсылки президента Украины к Холокосту невыносимо слушать, заявил 21 марта депутат израильского кнессета Шломо Кархи на своей странице в Твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его словам, можно испытывать сочувствие к народу, который оказался в жерновах войны, но украинский лидер не имеет права сравнивать это с Холокостом.

При этом парламентарий отметил, что Израиль может быть втянут в «чужую войну» из-за политики премьер-министра Нафтали Беннета и получит разносторонние проблемы.

Кроме того, Кархи напомнил, что ранее Украина десятки раз голосовала против Израиля в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта украинский президент Зеленский выступил перед депутатами кнессета Израиля и призвал оказать помощь Украине.