Казань, 21 марта 2022, 17:36 — REGNUM Шестерых жителей Казани подозревают в организации канала оптовых поставок этилового спирта в соседний регион. Злоумышленники задержаны, сообщает МВД по РТ.
Оперативники из незаконного оборота изъяли в общей сложности 5965 литров спиртосодержащей продукции. При этом лицензий на хранение, перевозку, реализацию и оборот алкоголя у подозреваемых не было. При обследовании гаража одного из задержанных стражи правопорядка обнаружили и изъяли технологическое оборудование, пустую пластиковую тару, используемую при производстве фальсифицированного алкоголя.
Вся продукция изъята и направлена на экспертизу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии время продажи алкоголя увеличат на три часа.
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