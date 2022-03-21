Чебоксары, 21 марта, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Чувашии загорелась свалка ТКО в сельском поселении Цивильского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

ЧП на свалке в Цивильском районе Чувашии. Фото: пресс-служба прокуратуры Чувашии

ЧП произошло 18 марта на полигоне твёрдых коммунальных отходов в Булдеевском сельском поселении Цивильского района. По данным надзорного ведомства, «открытые языки пламени имелись» на отдельных участках свалки.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано — свалка находится в тлеющем состоянии», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавляют, что местными властями и обслуживающей организацией (общество «Мой дом»), в адрес директора которого внесено представление, проводятся работы по ликвидации произошедшего. Решается вопрос о возбуждения дела об административном правонарушении.

В прокуратуре отмечают, что в 2021 году организацию оштрафовали на 250 тыс. рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

Отметим, что это не первое возгорание на полигоне в Булдеевском сельском поселении Цивильского района. Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2021 года было выявлено сильное задымление на территории около 100 кв. метров, через двое суток открытое горение ликвидировали.