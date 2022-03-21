Чертковский район, Ростовская область, 21 марта, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Движение по трассе М-4 «Дон» перекрыто из-за ДТП с бензовозом в Чертковском районе Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД 21 марта.

УГИБДД по Ростовской области На месте происшествия

Сообщение о дорожной аварии на 796 километре автодороги в полицию поступило в 15:50 мск.

«В данный момент движение на юг перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют надзор за дорожным движением с целью обеспечения безопасности», — уточнили в ведомстве.

В донском управлении МЧС России уточнили, что ДТП случилось с участием бензовоза и двух грузовых автомобилей. В результате столкновения загорелись бензовоз и грузовой автомобиль Volvo на площади 25 кв. метров. Угрозы взрыва нет. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают 24 человека и восемь единиц техники.