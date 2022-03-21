Москва, 21 марта, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Главный фактор, который будет влиять на перестройку российской экономики, — это санкции и наличие инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала заявление ЦБ РФ о том, что экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Сегодня, помимо качественных изменений, в экономике требуются существенные структурные перестройки. 2014 год показал, что российская экономика была сильно зависима от импорта. Программа по импортозамещению отчасти решила эту проблему, но не до конца, — сказал Скрыль. — Промышленность, в частности ее высокотехнологичные отрасли, требуют импортных составляющих. Поэтому, помимо грамотной денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ РФ по стабилизации национальной валюты и всей финансовой системы, российской экономике дан вызов модернизировать производственные процессы, перестроить структуру экспорта и импорта и выйти на траекторию нового роста».

Как подчеркнула Скрыль, структурная трансформация — процесс сложный и требует времени.

«Но главный фактор, который будет влиять на продолжительность перестройки, — это интенсивность санкций и наличие инвестиций», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центробанк пообещал, что изменения в экономике РФ будут сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции.