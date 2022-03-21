Москва, 21 марта, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Для большинства российских компаний доступность кредитных ресурсов стала непомерно дорогой, если вообще доступной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы Банка России о снижении ВВП РФ в ближайшие кварталы 2022 года.

Lotosgtrk.ru Снижение роста

«Банк России, как и многие экономисты, ожидает снижения ВВП России в ближайшие кварталы. Есть опасения, что количество подобных кварталов может исчисляться пальцами обеих рук, — сказал Ордов. — Но подозрения в резком охлаждении экономики уже начали подтверждаться в опережающем ужесточении денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Вот уже скоро месяц, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%. Вроде бы рыночная мера поддержки рубля и привлечения спекулянтов на российский финансовый рынок. Но после этого введены существенные меры, ограничивающие валютные операции и свободу движения капитала. При этом Банк России на последнем заседании сохранил запрещающую ставку кредитования. Таким образом, для большинства российских компаний кредитные ресурсы стала непомерно дороги, если вообще доступны».

По словам Ордова, попытки залить деньгами внутренний рынок при текущем уровне ставок бессмысленны.

«Да и зачем нужен триллион прямой финансовой помощи при подобном уровне процентных ставок и не стоит ли пересмотреть национальную монетарную политику, особенно принимая во внимание заморозку почти половины международных резервов?» — поинтересовался экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, в ЦБ РФ уверены, что меры правительства и Банка России ограничат масштабы экономического спада.