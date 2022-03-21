Бухарест, 21 марта, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Более 300 человек были эвакуированы и не менее семи центральных улиц и переулков столицы Румынии блокированы из-за подозрительного пакета, размещенного под одной из местных автобусных остановок. Об этом 21 марта сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Уточняется, что ранее правоохранителям позвонил неизвестный, сообщивший о мощном взрывном устройстве. К указанному месту срочно выехали сотрудники полиции, жандармерии и кинологи, а также саперы и взрывотехники.

Согласно официальной информации, тревога оказалась ложной: стражи порядка обнаружили муляж бомбы. Ведется расследование.